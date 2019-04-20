Число задержанных на акции «желтых жилетов» в Париже выросло до 126 человек

Число задержанных на акции «желтых жилетов» достигло 126.

По информации Figaro, по всей стране мобилизованы более 60 тысяч полицейских и жандармов.



В эту субботу участники протестов выходят на улицу 23 неделю подряд.



Напомним, акции «желтых жилетов» во Франции начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин. 26 мая в стране может пройти референдум по претензиям «желтых жилетов». По данным местных СМИ, власти Франции уже начали готовиться к референдуму



В середине марта 11 человек получили легкие ранения при пожаре, устроенном участниками демонстрации движения «желтых жилетов» в Париже.

