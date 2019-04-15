В лесах Оренбуржья нашли мертвого крокодила

Фото: пресс-служба МВД

Жители Тоцкого района Оренбургской области нашли труп крокодила в одном из лесов недалеко от села Павло-Антоновка.

«Сотрудники полиции выехали в указанное место, где обнаружили мертвого крокодила. По данному факту сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего», — цитирует ответ МВД «РИА Новости».

В соцсетях предполагают, что труп рептилии мог остаться от цирка-шапито, который недавно приезжал в поселок. Якобы в афише цирка указывался номер с крокодилом, которого в итоге не было в шоу.

Напомним, в марте 2018-го схожий случай произошел в Башкирии. Мертвого крокодила нашли на дороге между Сибаем и деревней Мукасово.



