В лесах Оренбуржья нашли мертвого крокодила
Жители Тоцкого района Оренбургской области нашли труп крокодила в одном из лесов недалеко от села Павло-Антоновка.
«Сотрудники полиции выехали в указанное место, где обнаружили мертвого крокодила. По данному факту сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего», — цитирует ответ МВД «РИА Новости».
В соцсетях предполагают, что труп рептилии мог остаться от цирка-шапито, который недавно приезжал в поселок. Якобы в афише цирка указывался номер с крокодилом, которого в итоге не было в шоу.
Напомним, в марте 2018-го схожий случай произошел в Башкирии. Мертвого крокодила нашли на дороге между Сибаем и деревней Мукасово.
Происшествия
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