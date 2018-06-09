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Новый саратовский аэропорт «Гагарин» откроют летом 2019 года

13:14, 09.06.2018
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» откроют летом 2019 года
Фото: pixabay.com

Саратовский аэропорт «Гагарин» сдадут в начале лета 2019 года. Об этом заявил глава Росавиации Александра Нерадько, побывавший в штабе строительства объекта в Сабуровке.

Глава федерального ведомства осмотрел взлетную полосу, посетил стройплощадку терминала аэропорта, а также провел закрытое совещание. По его словам, сейчас нужна корректировка проекта. Необходимость изменений назрела после того, как на слое бетона образовалась трещина — речь идет об участке длиной 600 метров, пишет издание «Взгляд-инфо».

Напомним, Саратовская область получила 1 миллиард рублей на строительство нового аэропорта, который назвали в честь Юрия Гагарина.

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