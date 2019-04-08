Минниханов провел ряд встреч с представителями власти и бизнеса ОАЭ

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов на полях IX Ежегодного инвестиционного форума провел встречи с представителями официальной власти и крупного бизнеса ОАЭ, а также с участниками форума из других стран.

В частности, Минниханов встретился с министром развития инфраструктуры ОАЭ Абдуллой бин Мохаммедом Бинхаиф Аль Нуайми.

Также у президента РТ состоялась очередная встреча с членом правящей семьи Эмирата Дубай шейхом Ахмедом бен Дальмуком Аль-Мактумом, который владеет группой компаний, специализирующейся на развитии инфраструктуры.

После этого Минниханов побеседовал с руководством международной инвестиционной компании Zamil Group Holding Company (Королевство Саудовская Аравия) и инвестиционной компании в сфере здравоохранения Amanat Holdings (ОАЭ), передает пресс-служба президента РТ.

Ожидается, что 24—26 апреля представительная эмиратская делегация примет участие в очередном саммите в Казани.



Ранее Рустам Минниханов принял участие в открытии инвестиционного форума в Дубае (ОАЭ). В ходе выступления он рассказал о развитии цифровой экономики в республике.