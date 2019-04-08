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Минздрав РТ опроверг информацию о том, что в больнице пациенту с пробитой головой предложили тазик

10:56, 08.04.2019
Минздрав РТ опроверг информацию о том, что в больнице пациенту с пробитой головой предложили тазик
Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что в больнице Чистополя врачи своевременно оказали медицинскую помощь мужчине с пробитой головой.

Скорая помощь приехала на вызов через 13 минут. На месте фельдшер наложил повязку, а позже в больнице пострадавшему зашили и обработали рану. После этого он был отпущен домой, пишет «РИА Новости».

В Минздраве отметили, что пациент до приезда в больницу сорвал повязку и вел себя неадекватно, так как был пьян.

Ранее СМИ сообщили, что пациент с пробитой головой обратился в медучреждение, с его слов, сотрудники предложили ему тазик, чтобы его кровь не капала на пол.

ПроисшествияОбществоМедицина
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