В больнице Чистополя пациенту с пробитой головой предложили тазик в качестве первой помощи

В Сети появились кадры из больницы в Чистополе. Пациент с пробитой головой обратился в медучреждение, с его слов, сотрудники предложили ему тазик, чтобы его кровь не капала на пол, сообщает «РЕН ТВ».

— Не реагирует никто, ни скорая, ни больница. Сколько крови должно из меня вытечь? Надо еще кого-то вызвать? — рассуждает пострадавший.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы отказались госпитализировать пенсионерку с переломом шейки бедра и наложили шину, сделанную из деревянной швабры, которой раньше пользовались в учреждении. Об этом сообщает телеканал «360».