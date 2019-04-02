Хабиров обсудил с подчиненными проблемы дольщиков Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел «Стройчас» с республиканскими и муниципальными чиновниками. Они обсудили проблемы в сфере долевого строительства.

Руководитель республики поручил передать до конца апреля ключи дольщикам из Октябрьского. Мэр города отметил, что объекты готовы на 99%, передает «Башинформ».

Первый заместитель главы Госкомстроя РБ Григорий Невоструев рассказал, что на сегодня в Башкирии сроки срывают 29 застройщиков. Из них 13 не знают, как достроить объекты, поскольку у девелоперов нет денег, сообщают «Аргументы и факты».

Всего в республике возводятся 499 домов с долевым участием. Проблемными власти признали 90. Обманутыми дольщиками считаются 7,5 тысячи человек.

В ходе обсуждения чиновники касались строительства жилых комплексов «Миловский парк» и «Серебряный ручей». Также обсуждались предстоящая встреча обманутых дольщиков Стерлитамака с городскими властями и поиск финансовой схемы для двух объектов в Ишимбае.

После совещания Хабиров также провел встречу с представителями инициативных групп дольщиков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что правительство сможет разрешить ситуацию с обманутыми дольщиками по всей стране.