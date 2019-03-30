Новости происшествий

00:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Сети появилось видео с места жесткой посадки вертолета в Татарстане

23:10, 30.03.2019
В Сети появилось видео с места жесткой посадки вертолета в Татарстане
Фото: скриншот видеозаписи

Сегодня вечером в Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку. По данным МЧС, никто из экипажа не пострадал.

Видеозапись с места происшествия уже опубликована в соцсетях.

Вертолет приземлился в Пестречинском районе недалеко от села Старое Шигалеево, передает пресс-служба главка МЧС по РТ. Он облетал нефтепровод Холмогоры – Клин.

По неподтвержденным данным, воздушное судно принадлежит «Казанскому авиапредприятию». На борту находились три человека.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров