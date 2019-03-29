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Агентство Fitch оштрафовали на €5,1 млн

15:52, 29.03.2019
Агентство Fitch оштрафовали на €5,1 млн
Фото: wikimedia.org / Michael Rivera

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) оштрафовало три дочерние компании международного рейтингового агентства Fitch на общую сумму €5,1 млн.

Так, Fitch Ratings Limited из Германии оштрафовано на €3,2 млн, Fitch Ratings Espana — на €1,125 млн, Fitch France — на €812,5 тыс. В каждой из «дочек» 20% акций владел один и тот же человек. Он же в период с июня 2013 по апрель 2018 года был членом советов директоров в трех компаниях, которые рейтинговались Fitch. При этом агентство не сообщило об этом надзорным органам, пишет «Коммерсант».

Ранее Fitch спрогнозировало замедление роста мировой экономики на ближайшие два года.

Экономика
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