Суд временно запретил мероприятия в нижегородском КЗ «Юпитер» по иску прокуратуры

В Нижнем Новгороде суд временно запретил проведение мероприятий в одном из крупнейших концертных залов города — «Юпитер».

В Нижегородском районном суде уточнили, что с исковым заявлением об устранении нарушения требований пожарной безопасности выступил прокурор Нижегородского района.

Суть претензий прокурора не раскрывается. Судебное заседание по иску назначено на 25 апреля.

На сайте КЗ «Юпитер» сказано, что 26 марта от ГУ МЧС по региону к руководству зала поступило предписание об устранении замечаний до 15 апреля.

«Все замечания (95%) обязательных требований пожарной безопасности в КЗ «Юпитер» на сегодняшний день устранены. Считаем вынесенное в тот же день 26 марта постановление суда о запрете концертной деятельности КЗ «Юпитер» незаконным», — говорится в сообщении.

Юристы компании намерены обжаловать данное постановление.