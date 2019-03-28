Казанский суд освободил гражданина Ирака без оглашения обвинения

Фото: Реальное время

Свободным из зала суда вышел сегодня гражданин Ирака Ахмед Абдуллах Шиблави. Дело иностранного ординатора Казанского медуниверситета, признавшего вину в мошенничествах и одном покушении на таковое с получением денег «за место в Казанском федеральном университете», Вахитовский суд Казани прекратил за примирением сторон.

Обвинение в зале суда оглашено не было. Гособвинитель возражала и против особого порядка, и против прекращения за примирением сторон.

О том, как громко начиналось это дело, «Реальное время» писало в ноябре 2018 года.

Почему сегодняшнее решение стало подарком Ахмеду Шиблави на день рождения — в нашем материале.