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Казанский суд освободил гражданина Ирака без оглашения обвинения

11:34, 28.03.2019
Казанский суд освободил гражданина Ирака без оглашения обвинения
Фото: Реальное время

Свободным из зала суда вышел сегодня гражданин Ирака Ахмед Абдуллах Шиблави. Дело иностранного ординатора Казанского медуниверситета, признавшего вину в мошенничествах и одном покушении на таковое с получением денег «за место в Казанском федеральном университете», Вахитовский суд Казани прекратил за примирением сторон.

Обвинение в зале суда оглашено не было. Гособвинитель возражала и против особого порядка, и против прекращения за примирением сторон.

О том, как громко начиналось это дело, «Реальное время» писало в ноябре 2018 года.

Почему сегодняшнее решение стало подарком Ахмеду Шиблави на день рождения — в нашем материале.

ПроисшествияБизнесОбществоОбразование Татарстан
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