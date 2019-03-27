Вложения нерезидентов в российские ОФЗ увеличились на 70 млрд рублей

В феврале 2019 года нерезиденты увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 70 млрд рублей, сообщается на официальном портале ЦБ РФ.

В итоге инвестиции составили 1,914 трлн рублей. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла с 25% до 25,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии объем инвестиционного портфеля, который запланировали на 2019 год, достигает 21,7 млрд рублей, сообщает ИА «Башинформ». На 2020 год инвестпортфель запланирован в объеме 23,7 млрд рублей. Такое заявление сделал директор департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Александр Шельдяев.

Кроме того, ранее сообщалось, что законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ» прошел финальные обсуждения.