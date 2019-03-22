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Гендиректор Stockmann уйдет в отставку

16:09, 22.03.2019
Гендиректор Stockmann уйдет в отставку
Фото: commons.wikimedia.org / Jonik

Финский концерн Stockmann объявил об уходе генерального директора Лаури Вейхалайнена.

Он покинет компанию в конце месяца, сообщается на сайте Stockmann. Там уже начали поиск нового гендиректора, пока его обязанности будет выполнять глава совета директоров Stockmann Лаури Ратиа.

Вейхалайнен работал в Stockmann с 2010 года.

Напомним, в прошлом году Stockmann объявил о продаже ТЦ «Невский Центр» в Санкт-Петербурге, который является их последним объектом недвижимости в России. При этом компания не намерена уходить из России.

БизнесРозничная торговля
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