Гендиректор Stockmann уйдет в отставку

Финский концерн Stockmann объявил об уходе генерального директора Лаури Вейхалайнена.

Он покинет компанию в конце месяца, сообщается на сайте Stockmann. Там уже начали поиск нового гендиректора, пока его обязанности будет выполнять глава совета директоров Stockmann Лаури Ратиа.

Вейхалайнен работал в Stockmann с 2010 года.

Напомним, в прошлом году Stockmann объявил о продаже ТЦ «Невский Центр» в Санкт-Петербурге, который является их последним объектом недвижимости в России. При этом компания не намерена уходить из России.