Stockmann продал последний торговый центр в России за 171 млн евро

Финский концерн Stockmann объявил о продаже ТЦ «Невский Центр» в Санкт-Петербурге, который является их последним объектом недвижимости в России.

Новым владельцем ООО «Стокманн Невский центр» станет чешский холдинг PPF Real Estate, говорится в сообщении компании. Изначально актив оценивался в 181 млн евро, однако позже стоимость сделки была снижена до 171 млн евро. Ее планируется закрыть к концу года после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ожидается, что после уплаты налога Stockmann Group получит прибыль в 139 млн евро.

Напомним, в июле 2017 года из Казани ушел Podium Market. Его место в бывшем «Детском мире» занял финский Stockmann.