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На проект первого участка трассы-дублера Горьковского шоссе в Казани готовы выделить более 54 млн рублей

07:41, 20.03.2019
На проект первого участка трассы-дублера Горьковского шоссе в Казани готовы выделить более 54 млн рублей
Фото: dorogi.tatarstan.ru

Проект первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани планируют подготовить до конца 2019 года. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Проектируемый участок от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» составляет 6,2 км. На проектирование дороги из бюджета Татарстана выделяют 54 млн 360 тысяч 88 рублей. Предполагается, что это будет 4-полосная дорога шириной 15 метров. Заказчиком работ является ГКУ «Главтатдортранс». Проектную документацию нужно подготовить к 12 декабря 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани займутся строительством автомобильной дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Залесной до федеральной трассы М-7 «Волга». Распоряжение есть в сборнике документов исполкома Казани. Проект новой автомагистрали должен быть разработан до 28 декабря 2020 года. Все предложения по проекту планировки и межевания территории будет принимать управление архитектуры и градостроительства исполкома города.

ЭкономикаБюджетОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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