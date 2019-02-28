До конца 2020 года в Казани должны разработать проект дороги-дублера Горьковского шоссе

В Казани займутся строительством автомобильной дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Залесной до федеральной трассы М-7 «Волга». Распоряжение есть в сборнике документов исполкома Казани.

Проект новой автомагистрали должен быть разработан до 28 декабря 2020 года. Все предложения по проекту планировки и межевания территории будет принимать управление архитектуры и градостроительства исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось, что разработанный московским НИиПИ ГП генплан столицы Татарстана ведет в тупик, считает колумнист «Реального времени» Тахир Давлетшин, автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции «Казань — полицентричный город на Волге». Выход он видит в «разворачивании дискуссии о концепции Стратегии градостроительного развития города с привлечением специалистов, ученых и активных горожан».