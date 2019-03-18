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ФАС заподозрила губернатора Челябинской области в антиконкурентном сговоре со строителями

19:57, 18.03.2019
ФАС заподозрила губернатора Челябинской области в антиконкурентном сговоре со строителями
Фото: gubernator74.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский причастен к антиконкурентному соглашению на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

В ходе проверки ФАС выяснилось, что участниками одного из соглашений стали губернатор Челябинской области, министерство дорожного хозяйства и транспорта области и компания «Южуралмост».

«Фактически с 2015 по 2018 год более 90 процентов контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», — говорится в сообщении ФАС.

Также ведомство выявило антиконкурентное соглашение АО «Южуралмост» с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей, в которых было реализовано это соглашение.

Материалы проверки ФАС передаст в МВД и Генпрокуратуру.

Ранее СМИ указали Бориса Дубровского в списке губернаторов, которые могут быть уволены в ближайшее время.

Происшествия
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