ФАС заподозрила губернатора Челябинской области в антиконкурентном сговоре со строителями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский причастен к антиконкурентному соглашению на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

В ходе проверки ФАС выяснилось, что участниками одного из соглашений стали губернатор Челябинской области, министерство дорожного хозяйства и транспорта области и компания «Южуралмост».

«Фактически с 2015 по 2018 год более 90 процентов контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», — говорится в сообщении ФАС.

Также ведомство выявило антиконкурентное соглашение АО «Южуралмост» с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей, в которых было реализовано это соглашение.

Материалы проверки ФАС передаст в МВД и Генпрокуратуру.



Ранее СМИ указали Бориса Дубровского в списке губернаторов, которые могут быть уволены в ближайшее время.