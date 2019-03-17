В Санкт-Петербурге в жилом доме обезвредили три мины времен войны

В Санкт-Петербурге военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа обезвредили три мины времен Великой Отечественной войны.

В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что три 50-мм минометные мины обнаружены в жилом доме города. Боеприпасы были в прекрасном состоянии. Их обезвредили и отвезли на полигон для уничтожения, передает «Интерфакс».

Кроме того, саперы дополнительно проверили территорию возле дома на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее саперы обезвредили 250-килограммовую авиамину времен Великой Отечественной войны возле детского лагеря «Дельфин» в Сакском районе Крыма.