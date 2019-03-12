Николай Патрушев озвучил сумму финансирования гражданских инвестпроектов предприятий ОПК в ПФО

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Ижевск принимает участие в совместном выездном совещании секретаря Совбеза РФ и полномочного представителя президента России в ПФО, сообщает пресс-служба президента РТ.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркнул, что по линии Фонда развития промышленности общая сумма финансирования инвестиционных гражданских проектов предприятий ОПК в ПФО превысила 6 млрд рублей. Это достигает 43% от всех подобных профинансированных проектов.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал регионы ПФО с самыми плохими дорогами. Наихудшая ситуация с дорогами в Приволжском федеральном округе наблюдается в Саратовской и Пензенской областях, а также в Чувашии.