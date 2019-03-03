Алексей Серебряков прокомментировал обвинения в русофобии

Актер Алексей Серебряков, отвечая на обвинения в русофобии, заметил, что считает себя «абсолютно русским человеком», сообщают «Известия».

Такое заявление он сделал в эфире программы «Белая студия», которая выйдет на телеканале «Россия — Культура» вечером 3 марта. Серебряков отметил, что «мои дети — абсолютно русские мальчишки».

Напомним, ранее народный артист России Алексей Серебряков заявил, что в последние 20 лет Россия «создала несколько войн».

«Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию», — приводит слова актера RT.

По мнению Серебрякова, сейчас россияне должны демонстрировать псевдопатриотизм, «находясь в сплошном окружении врагов». Ранее он уже допускал антироссийские высказывания. Так, в феврале в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Серебряков заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве».