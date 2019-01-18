Минмолодежи РТ рассмотрит три варианта решения проблемы проезда для студентов

Министерство по делам молодежи РТ прорабатывает три варианта решения вопроса с проездом студентов в общественном транспорте. Кроме проездного рассматривается возможность введения льгот и расширение транспортного гранта.

«Были рассмотрены варианты по расширению транспортного гранта, введению студенческих проездных и льгот, но конкретные решения от министерства не выдвигаются, чтобы просто так не обнадеживать студентов», — передает «Татар-информ» слова автора петиции за возвращение студенческого проездного в республике Максима Мухаметзянова.

Сегодня он встретился с министром молодежи РТ Дамиром Фаттаховым. Активист рассказал, что совещание длилось более часа, на нем присутствовал Дамир Фаттахов, представители Лиги студентов, лидеры студенческого самоуправления и представители перевозчиков.

Напомним, что ранее в Сети появилась петиция на имя президента РТ Рустама Минниханова с просьбой вернуть в Татарстане студенческий проездной. Позже официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что вопрос уже рассматривается министерством молодежи.