Центробанк за два дня закупил валюту на 31 млрд рублей

Центробанк 15 января возобновил закупки валюты по бюджетному правилу. За два первых дня регулятор приобрел валюту на 31,15 млрд рублей.

В первый день Банк России потратил на покупку валюты 15,6 млрд рублей, следует из материалов регулятора. Во второй день ушло еще 15,55 млрд рублей.

Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

Ранее уже сообщалось, что ежедневные расходы ЦБ на закупку валюты ограничены суммой именно в 15,6 млрд рублей. Операции продолжатся до 6 февраля.