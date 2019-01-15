«ЮВТ Аэро» запустит регулярные рейсы из Казани в Салехард

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» уже в январе намерена запустить рейсы из Казани в Салехард и обратно. Самолеты будут курсировать между городами по пятницам.

Вылет из казанского аэропорта запланирован на 3.45. Из Салехарда самолет будет отправляться в 17.00 (15.00 мск), говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы будут выполняться на 50-местном самолете Bombardier CRJ-200.

Стоимость билетов на первый вылет будет начинаться от 7,1 тысячи рублей, позже они будут подняты на 10,4 тысячи рублей.

Напомним, что Росавиация утвердила 24 субсидированных маршрута из аэропортов Татарстана, из них республика будет софинансировать 18. Среди них такого направления, как Салехард, нет.