В США экс-замглавы «Военторга» обвинили в хищении 150 млн долларов у России

Пять человек в США подозреваются в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.



Речь идет о Леониде Тейфе, его жене и трех их знакомых, сообщает Associated Press. Тейфа обвиняют в создании коррупционной схемы, работавшей с 2010 по 2012 годы, пока он был замдиректора «Военторга», который поставлял Минобороны России продукты и оборудование.

Предполагается, что обвиняемый требовал свой процент при заключении контрактов Минобороны с субподрядчиками. Всего за это время, как указано в материалах следствия, Тейф получил 150 миллионов долларов.