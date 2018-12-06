В Москве ученик пришел в школу с ножом и угрожает самоубийством

В Москве старшеклассник пришел в школу с ножом и угрожает покончить с собой. Полицейские ведут переговоры со школьником.

По данным «Интерфакса», 16-летний ученик принес в школу канцелярский нож. Из учреждения эвакуирована часть учителей и учеников. Сообщается, что ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

«На месте находится его мать, психолог. Также прибыла бригада скорой психиатрической помощи. Все они пытаются успокоить подростка», — рассказал источник.

Напомним, 17 октября произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в своем учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме 21 погибшего, порядка 50 человек были госпитализированы. Первоначально рассматривалась версия теракта, однако позднее следователи остановились на версии массового убийства.