Fitch подтвердило рейтинги Марий Эл на уровне ВВ со «стабильным» прогнозом
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги кредитоспособности республики Марий Эл на уровне ВВ. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Этот уровень присвоен по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте.
По краткосрочному рейтингу подтвержден показатель B.
«Правительство следует взвешенной бюджетной политике, направленной на оптимизацию расходов и стабилизацию уровня долга. Марий Эл намерена обеспечить сбалансированный бюджет в 2019—2020 гг., что должно способствовать сокращению долга в абсолютном выражении», — говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.ЭкономикаФинансы
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