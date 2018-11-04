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Экономика

Fitch подтвердило рейтинги Марий Эл на уровне ВВ со «стабильным» прогнозом

14:27, 04.11.2018

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги кредитоспособности республики Марий Эл на уровне ВВ. Прогноз по рейтингу «стабильный».

Этот уровень присвоен по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте.

По краткосрочному рейтингу подтвержден показатель B.

«Правительство следует взвешенной бюджетной политике, направленной на оптимизацию расходов и стабилизацию уровня долга. Марий Эл намерена обеспечить сбалансированный бюджет в 2019—2020 гг., что должно способствовать сокращению долга в абсолютном выражении», — говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.

ЭкономикаФинансы
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