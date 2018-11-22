Талия Минуллина об уходе Castorama из России: «Решение с Татарстаном не связано»

В Агентстве инвестиционного развития Татарстана прокомментировали новость о решении компании Kingfisher, управляющей сетью Castorama, покинуть Россию. Как сообщила «Реальному времени» глава АИР Талия Минуллина, уход компании может занять несколько лет.

«Мы начали это обсуждать с представителями компании. У них меняется глобальная стратегия. Такой уход с рынка нашей страны, если решение все-таки будет реализовано, займет несколько лет. Казанский проект — самый свежий в России из 21, они же только что открыли объект, даже аналитики еще годовой нет по нашему объекту. Поэтому это их решение с Татарстаном не связано.

У нас назначены следующие переговоры с участием не только российского, но и международного офиса компании. Пока выводы делать рано», — пояснила руководитель Талия Минуллина.

Напомним, что оператор сети магазинов Castorama сообщил о планах свернуть бизнес в России, Португалии и Испании. В Казани гипермаркет открылся только в апреле этого года. Объем инвестиций в открытие магазина составил 2 млрд рублей. При этом было создано 190 рабочих мест.