Правительство Удмуртии внесет изменения в генплан Ижевска

Правительство Удмуртии планирует подготовить новые изменения в генеральный план Ижевска. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, с прошлой командой постоянно «находились какие-то причины», из-за чего приходилось откладывать внесение изменений в генплан.

«Будьте готовы через неделю собраться, иначе мы так и будем под каждую ситуацию менять генплан, что приведет к коллапсу в городе», — обратился Бречалов к заместителю министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрию Сурнину.

Добавим, президиум правительства Удмуртии в последний раз утверждал изменения в генеральный план Ижевска в 2016 году. Отличием новой версии генлана является отсутствие зон под точечную застройку, пишет«Коммерсант».

Напомним, сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву с просьбой «посмотреть» по руководителю Ленинского района города, которого он ранее раскритиковал за беспорядок и мусор в парке.