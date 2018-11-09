На военном полигоне в Самарской области сдетонировал снаряд, есть пострадавшие
На полигоне боеприпасов в Чапаевске Самарской области произошла детонация снаряда.
Инцидент случился 9 ноября во время утилизации отслуживших боеприпасов. По предварительной информации, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.
В результате ЧП три человека получили легкие осколочные ранения, еще один — более серьезную травму, передает «Интерафкс» со ссылкой на источник.
Напомним, ранее сотрудники коммунальных служб Москвы обнаружили неразорвавшийся снаряд при проведении земляных работ на территории олимпийского комплекса «Лужники».Происшествия
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