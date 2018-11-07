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В Ижевске пройдет панихида по погибшим при обрушении дома на Удмуртской

13:16, 07.11.2018
В Ижевске пройдет панихида по погибшим при обрушении дома на Удмуртской
Фото: pixabay.com

В Ижевске состоится панихида по погибшим при обрушении дома на улице Удмуртской, которое произошло в ноябре прошлого года.

Молебен о здравии пострадавших пройдет 9 ноября в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Богослужение возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, сообщили в Ижевской епархии.

Напомним, 9 ноября 2017 года в одной из многоэтажек Ижевска произошел взрыв. Часть дома обрушилась. Погибли семь человек, в том числе два ребенка. Всего в доме проживали более 540 человек.

По данным СКР, взрыв газа устроил жилец дома Александр Копытов. Он частично признал свою вину. Позже его перевели в психиатрический стационар.

Общество Удмуртия
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