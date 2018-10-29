Из Казани появятся новые авиарейсы в Омск и Тюмень
С ноября в расписании Международного аэропорта «Казань» появились новые авиарейсы в Тюмень и Омск.
Полеты в Тюмень будут выполняться на самолетах CRJ-200 два раза в неделю по вторникам и субботам. Время в пути займет 1 час 40 минут. Первый рейс запустят 3 ноября, говорится в сообщении мэрии Казани.
Рейс в Омск откроется 4 ноября. В ноябре рейсы будут выполняться по субботам и по вторникам, а в декабре — по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Выполнением полетов займется авиакомпания «ЮВТ Аэро».
Напомним, с 29 октября из Казани начали выполняться новые авиарейсы в Ош (Киргизия).БизнесТранспорт Татарстан
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