Из Казани появятся новые авиарейсы в Омск и Тюмень

С ноября в расписании Международного аэропорта «Казань» появились новые авиарейсы в Тюмень и Омск.

Полеты в Тюмень будут выполняться на самолетах CRJ-200 два раза в неделю по вторникам и субботам. Время в пути займет 1 час 40 минут. Первый рейс запустят 3 ноября, говорится в сообщении мэрии Казани.

Рейс в Омск откроется 4 ноября. В ноябре рейсы будут выполняться по субботам и по вторникам, а в декабре — по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Выполнением полетов займется авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Напомним, с 29 октября из Казани начали выполняться новые авиарейсы в Ош (Киргизия).