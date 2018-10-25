Владелец «Пятерочек» замедлит рост сети в 2019 году

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group замедлит рост сети в 2019 году.

По словам финансового директора группы Светланы Демяшкевич, в 2019 году компания откроет около 2000 «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей». Это на 500 точек меньше чем в этом году. Всего к началу октября у группы работало 13 685 магазинов по всей России, пишут "Ведомости".

Исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что основной формат группы — магазины у дома «Пятерочка». В последние годы ее сеть очень активно росла, поэтому сейчас надо сосредоточиться на повышении эффективности ее бизнеса, сообщил он.