Муфтия Татарстана поблагодарили от имени уйгурского народа

В адрес муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина поступило письмо президента Межрегиональной общественной организации «Национально-культурное объединение уйгуров» Шарипа Ахметова.

В письме он от имени «всех уйгур, проживающих во многих странах мира, за рубежами своей Родины, а также миллионов узников китайских лагерей и тюрем в Восточном Туркестане» выразил благодарность Камилю хазрату «за неоценимую поддержку в этот трудный период истории» уйгурского народа, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Напомним, в октябре муфтий на своей странице в Instagram поддержал мусульман, которых притесняют власти Китая. Он отметил, что страна является родиной для многих мусульман, и добавил, что борьба против религии имеет непоправимые отрицательные последствия.