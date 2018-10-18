Соседка стрелка из Керчи: «С детства он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки»
Соседка Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже, рассказала, что он с детства интересовался оружием.
«С детства мальчиком он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда попал пульками в ноги. С самого детства это были какие-то странности», — цитирует соседку Рослякова RT.
Она рассказала, что у отца молодого человека тоже были «свои странности».
«Сам по себе был психически неуравновешенный человек, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей», — сообщила соседка стрелка.
Накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт с преподавателями.
В результате действий Рослякова погибли 20 человек и десятки получили ранения. Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших, в котором значатся 19 имен. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.Происшествия
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