Соседка стрелка из Керчи: «С детства он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки»

Соседка Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже, рассказала, что он с детства интересовался оружием.

«С детства мальчиком он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда попал пульками в ноги. С самого детства это были какие-то странности», — цитирует соседку Рослякова RT.



Она рассказала, что у отца молодого человека тоже были «свои странности».

«Сам по себе был психически неуравновешенный человек, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей», — сообщила соседка стрелка.



Накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт с преподавателями.

В результате действий Рослякова погибли 20 человек и десятки получили ранения. Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших, в котором значатся 19 имен. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.