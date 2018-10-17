В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи

Трехдневный траур объявлен в Крыму с 18 октября в связи с инцидентом в Керченском политехническом колледже.

«В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур», — написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов.

Сегодня днем в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Кроме того, в колледже произошла стрельба, которую устроил студент учебного заведения 18-летний Владислав Росляков.

В результате этого, по данным СКР, погибли 17 человек. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, погибли 18 человек, раненых более 40. Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, но затем переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц.