Кредиторы «Свея» согласовали сделку с техзаказчиком на достройку дома на Четаева

Конкурсный управляющий казанского застройщика ООО «Свей» сообщил о проведении заседания комитета кредиторов компании.

Одним из решений, принятых на собрании, стало согласование комитетом сделки на оказание услуг технического заказчика для достройки дома на улице Четаева. Данные опубликовал управляющий в едином реестре банкротств.

Отметим, что дом начали строить еще в 2012 году, сдать должны были в конце 2013-го. Сначала сроки переносили, откладывали, а после ареста главы организации Рашида Аитова и вовсе прекратили стройку.

Возводить дом позже продолжил «Ак Таш». «Реальное время» выяснило, что застройщик согласился помочь «свеевцам», получив для застройки еще один участок федеральной земли площадью 0,7 га рядом с ЖК «МЧС».