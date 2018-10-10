В Казани по подозрению во взятке в 25 млн рублей задержан брат экс-начальника БОП МВД Татарстана

Сегодня Следком задержал младшего брата экс-начальника БОП МВД Татарстана. Динара Залялова подозревают в посредничестве взятке в особо крупном размере. Источник «Реального времени» в правоохранительных органов назвал сумму — 25 млн рублей.

Задержали Залялова-младшего в Казани, на допросе в качестве подозреваемого вину в причастности к коррупционному преступлению он не признал.

Напомним, ранее в Казани по делу о взятке в 500 тыс. рублей арестовали подполковника в отставке Ильнара Залялова. Вину в преступлении экс-начальник БОП МВД Татарстан, не признал. Показания против него дали бизнесмены, обвиняемые по делу ОПС «Тукаевские».



Показания против старшего из братьев по событиям 2014 года дали бизнесмены, обвиняемые по делу ОПС «Тукаевские». Они же заявили о вымогательстве у них куда больших сумм — 20 и 25 млн рублей после задержания осенью 2017 года.

