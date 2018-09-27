Главой BlaBlaCar в России назначили экс-менеджера «Яндекс.Такси» Ирину Рейдер

Новым гендиректором сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar в России стала Ирина Рейдер, которая ранее была в управлении «Яндекс.Такси» — возглавляла отдел по работе с водителями.

«BlaBlaCar удалось за короткий срок изменить представление людей о поездках с попутчиками. Однако сильно преждевременно говорить о том, что все проблемы междугородних поездок в России решены», — цитирует Рейдер Inc.

Работать в BlaBlaCar она начала 12 сентября. Рейдер сменила на посту Алексея Лазоренко. Он сам переходит в украинское подразделение компании. Он отвечал за развитие BlaBlaCar на российском и украинском рынках с 2014 года.

Ранее сообщалось, что BlaBlaCar в рамках сотрудничества с Mail.Ru Group приобретет сервис карпулинга BeepCar, запущенный в 2017 году.