Правительство РФ в 11 раз увеличит субсидии на льготные кредиты бизнесу

В России субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в 2019 году увеличат в 11 раз до 7,2 млрд рублей.

Речь идет о выдаче кредитов на проекты в приоритетных отраслях по ставке 6,5%, следует из проекта федерального бюджета на 2019 год и последующие 2020—2021 годы.



Финансирование будет осуществляться через новый Фонд развития, который начнет функционировать с 2019 года. Расходы на субсидирование кредитов МСП планируется за ближайшие 6 лет увеличить еще почти в 10 раз — до 66,6 млрд рублей в 2024 году, пишет РБК.

Также планируется распространение льгот на кредиты для МСП не из приоритетных отраслей. Для них ставку предлагается рассчитывать по формуле «ключевая ставка плюс 2 п.п., но не более 8,5%».



Ранее сообщалось, что Россия может ввести льготы для бизнеса, привлекающего венчурные инвестиции.