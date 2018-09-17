В Ижевске кран накренился на строящийся дом
Кран накренился на строящийся дом на ул. Холмогорова в Ижевске. Как сообщают очевидцы в соцсетях, он «прислонился» к 16-этажному многоквартирному дому, при этом поблизости находятся жилые дома и линии электропередач.
Официальной информации по этому поводу в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии нет, в Управлении Ростехнадзора ситуацию не комментируют. Не отвечают телефоны в приемной компании-застройщика.
Очевидцы также сообщают, что на место уже прибыли сотрудники МЧС. При этом крановщица из кабины выбралась самостоятельно.Происшествия Удмуртия
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