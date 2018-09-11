Особенности национального бизнеса: халяль и вяленый гусь — наше все

Рецепты приготовления главного бренда татарстанского гостеприимства из вяленого гуся, несладкого выхода из тени изготовителей домашних плюшек и превращения халяльной продукции в туристическое «знамя» родного региона презентовали журналистам организаторы III Международной выставки HORECA by Kazan.



В рамках выставки, которая пройдет 24-26 октября в выставочном центре «Казанская ярмарка», предусмотрены конкурсы для шеф-поваров, обучающие семинары и интерактивные программы.

— Мы меняем вектор развития выставки, — заявил журналистам председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. — У нас есть свои региональные особенности ведения бизнеса, есть специалисты, которыми мы гордимся и которые действительно могут рассказать о своем опыте коллегам из других регионов.

Подробнее о предстоящей выставке — в материале «Реального времени».