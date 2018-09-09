В Молдавии опровергли информацию о госпитализации Додона
Президент Молдовии Игорь Додон не пострадал в результате ДТП.
По словам главы республики Гагаузия Ирины Влах, они вместе с Додоном были на службе в честь двадцатилетия Кагульской и Комратской епархии.
«Это мероприятие закончилось в 12 часов дня, он уехал в Кишинёв, а я в Гагаузию. Потом я прочитала новости, перезвонила ему, говорила с ним по телефону. С ним всё в порядке, он не госпитализирован, не пострадал», — цитирует ее RT.
Также информацию о госпитализации Додона опроверг в Facebook его пресс-секретарь Максим Лебединский.
Ранее СМИ сообщили президент Молдавии попал в больницу после ДТП.Происшествия
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