Трамп посоветовал Apple вернуть производство в США

Президент США Дональд Трамп предложил Apple вернуть основное производство в США и посоветовал начать строительство заводов уже сейчас.

Такое предложение последовало в ответ на опасения компании по поводу роста цен на продукцию из-за возможного введения пошлин на ввозимые из Китая товары.

«Существует простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы. Производите свою продукцию в США, а не в Китае. Начните строить новые заводы сейчас», — написал Трамп в Twitter.

Ранее в Apple анонсировали рост цен на устройства в случае новых пошлин против Китая.