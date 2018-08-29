Суд отправил в СИЗО подполковника Залялова по делу о взятке

Фото: Реальное время

Советский райсуд Казани отправил под арест 36-летнего экс-начальника БОП МВД по РТ Ильнара Залялова по ходатайству Следкома.

В суде подозреваемый в получении взятки в 500 тысяч рублей заявлял, что денег не брал и честно служил 20 лет, передает с места журналист «Реального времени». Его адвокат вспоминал 37-й год и расстрелы по ложным доносам.

Если решение суда вступит в силу, в СИЗО подполковник полиции в отставке пробудет минимум до 27 октября.