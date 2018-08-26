При столкновении поезда с грузовиком в Татарстане никто не пострадал — МВД

В результате столкновения грузовика с поездом в Альметьевском районе Татарстана никто не пострадал. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД по РТ.

ДТП произошло на 4-м км автомобильной дороги Альметьевск — Лениногорск на неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума. Водитель автомобиля КрАЗ, следуя со стороны Лениногорска, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора во время прохождения грузового локомотива.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. В результате столкновения три вагона сошли с рельсов.

Ранее сообщалось, что к ликвидации последствий происшествия привлекались 19 человек и 6 единиц техники.