Минспорта РФ не смогло обжаловать решение о взыскании всего 1 млн рублей с ПСО «Казань»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Арбитражного суда Москвы о взыскании в пользу Минспорта РФ всего 1 млн рублей с ПСО «Казань» из-за срыва сроков строительства стадиона в Самаре.

«Задержка выполнения ООО «ПСО «Казань» работ по календарному графику производства работ более чем на 90 дней по отдельным видам в декабре 2017 года привела к срыву окончательного срока выполнения работ по контракту», — говорилось в иске.

Ранее Арбитражный суд Самарской области привлек ООО «ПСО «Казань» к административной ответственности за невыполнение предписания по устранению нарушений при строительстве «Самара Арены» к чемпионату мира по футболу — 2018. В результате компанию оштрафовали на 55 тыс. рублей.