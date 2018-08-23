ПСО «Казань» оштрафовали на 55 тыс. рублей за неустранение нарушений при строительстве «Самара Арены»

Арбитражный суд Самарской области привлек ООО «ПСО «Казань» к административной ответственности за невыполнение предписания по устранению нарушений при строительстве «Самара Арены» к чемпионату мира по футболу — 2018. В результате компанию оштрафовали на 55 тыс. рублей.

Иск к ПСО «Казань» подало Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 22 июня. Решение было вынесено 21 августа.

Ранее стало известно, что ПСО «Казань» выплатит Министерству спорта РФ более 1 млн рублей по иску о строительстве «Самара Арены».