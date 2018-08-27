В Подмосковье задержали казанского «вора в законе» Романа Сычева

В минувшую пятницу сотрудники угрозыска ГУ МВД по Московской области задержали находящегося в федеральном розыске казанского «вора в законе» Романа Сычева, известного как Сыч или Рома Казанский.

Сычева остановили на посту ГАИ на 26-м км Ярославского шоссе. При досмотре у него обнаружили поддельный паспорт и наркотики (героин) в крупном размере, передает ИА «Прайм Крайм».

Ранее Сычева уже задерживали в Подмосковье в 2016 году. Тогда у него изъяли 2,5 грамма спайса и пистолет ТТ с тремя боевыми патронами. «Вору в законе могло грозить до 10- лет колонии, но Орехово-Зуевский горсуд оправдал Сычева. По информации СМИ, тогда он дал взятку в размере 40 млн рублей.