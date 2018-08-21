МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном дожде и грозе с градом

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 21 августа до 18 часов 22 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», 22 августа местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с ( в Казани до 15-18 м/с). Кроме того, утром и днем возможен сильный дождь, днем локально град, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура днем по республике составит от +22°С до +27°С.