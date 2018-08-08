На судебное заседание по МСЗ в Верховный суд РТ пустили только 12 активистов из 109

На судебное заседание по оспариванию законности территориальной схемы по обращению с отходами в Верховный суд РТ явились 109 истцов.

Из-за нехватки места в зал допустили только 12 человек по количеству мест, включая юриста Елену Бикташеву, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что схема в области обращения с отходами был утверждена в марте этого года.